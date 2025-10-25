Napoli bonifica area ex Kuwait il clan vuole l’appalto | arrestato imprenditore della camorra
È finito in carcere Salvatore Abbate, imprenditore in odore di camorra – sponda clan De Micco, accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nell’ambito dei lavori di bonifica del sito di interesse nazionale ex Kuwait di Napoli. L’indagato avrebbe cercato di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
