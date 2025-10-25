Napoli bonifica area ex Kuwait il clan vuole l’appalto | arrestato imprenditore della camorra

Teleclubitalia.it | 25 ott 2025

È finito in carcere Salvatore Abbate, imprenditore in odore di camorra – sponda clan De Micco, accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nell’ambito dei lavori di bonifica del sito di interesse nazionale ex Kuwait di Napoli.   L’indagato avrebbe cercato di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli bonifica area ex kuwait il clan vuole l8217appalto arrestato imprenditore della camorra

© Teleclubitalia.it - Napoli, bonifica area ex Kuwait, il clan vuole l’appalto: arrestato imprenditore della camorra

