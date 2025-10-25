Napoli ancora un infortunio | De Bruyne segna e si fa male
Nuova tegola per il Napoli. Kevin De Bruyne, infatti, è stato costretto ad uscire per infortunio subito dopo aver segnato su calcio di rigore nel corso del primo tempo del match contro l'Inter.Il belga, subito dopo aver calciato, si è fermato sul posto toccandosi il retro della coscia destra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
