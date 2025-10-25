Napoli ancora un infortunio | De Bruyne segna e si fa male

Napolitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova tegola per il Napoli. Kevin De Bruyne, infatti, è stato costretto ad uscire per infortunio subito dopo aver segnato su calcio di rigore nel corso del primo tempo del match contro l'Inter.Il belga, subito dopo aver calciato, si è fermato sul posto toccandosi il retro della coscia destra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

napoli infortunio de bruyneNapoli-Inter infortunio De Bruyne: problema muscolare per il belga - Si fa male anche Kevin De Bruyne: il belga del Napoli si è stirato durante il calcio di rigore poi trasformato contro l'Inter. Si legge su msn.com

napoli infortunio de bruyneCos’è successo a De Bruyne dopo il gol su rigore in Napoli-Inter: non può camminare, esce per infortunio - Dalla gioia del rigore segnato e che ha portato in vantaggio il Napoli al dolore per un infortunio che di certo non si aspettava di subire Kevin De Bruyne proprio dopo aver calciato quel pallone dagli ... Secondo fanpage.it

napoli infortunio de bruyneInfortunio per De Bruyne durante Napoli-Inter: segna il rigore dell'1-0, sente tirare e viene sostituito - Kevin De Bruyne va a segno dal dischetto portando in vantaggio il Napoli, ma nel calciare rimedia un infortunio muscolare: guaio al flessore, in campo Olivera. Riporta goal.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Infortunio De Bruyne