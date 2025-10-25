Musica Maria Pia De Vito reinterpreta in napoletano i capolavori di Chico Buarque
I capolavori di Chico Buarque tradotti in napoletano e reinterpretati da una delle grandi voci del jazz italiano. È ‘Buarqueana’, il nuovo album di Maria Pia De Vito pubblicato in cd e digitale da Parco della Musica Records, l’etichetta della Fondazione Musica per Roma. Registrato a Rio De Janeiro, il progetto è frutto di un lavoro a quattro mani, di ricerca del repertorio e affinamento delle traduzioni, seguito passo a passo insieme con il maestro brasiliano, che canta in due dei 15 brani. In qualità di ospite è presente anche Mônica Salmaso, cantante tra le più importanti della scena musicale del paese sudamericano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’infinito nel “Sì” di Maria Un appuntamento di fede e di musica per concludere i solenni festeggiamenti in onore della Regina del Santo Rosario. Sabato 25 ottobre, ore 20:30 Parrocchia B.M.V. del Rosario – Apricena Un concerto che unisce spiritualità - facebook.com Vai su Facebook
Maria Pia De Vito, in napoletano le canzoni di Chico Buarque - I capolavori di Chico Buarque tradotti in napoletano e reinterpretati da una delle grandi voci del jazz italiano. ansa.it scrive
Maria Pia De Vito e le strategie di sopravvivenza delle donne - Non un album di denuncia ma una riflessione sulla condizione femminile e sulle strategie di sopravvivenza che le donne assumono da secoli a questa parte. Come scrive ansa.it
Maria Pia De Vito – “Core/Coraçao” accorcia le distanze tra Rio e Napoli - Maria Pia De Vito, una delle più raffinate, emozionanti e versatili vocalist europee, in grado di oltrepassare i confini del ... Come scrive panorama.it