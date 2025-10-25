Musica Maria Pia De Vito reinterpreta in napoletano i capolavori di Chico Buarque

I capolavori di Chico Buarque tradotti in napoletano e reinterpretati da una delle grandi voci del jazz italiano. È ‘Buarqueana’, il nuovo album di Maria Pia De Vito pubblicato in cd e digitale da Parco della Musica Records, l’etichetta della Fondazione Musica per Roma. Registrato a Rio De Janeiro, il progetto è frutto di un lavoro a quattro mani, di ricerca del repertorio e affinamento delle traduzioni, seguito passo a passo insieme con il maestro brasiliano, che canta in due dei 15 brani. In qualità di ospite è presente anche Mônica Salmaso, cantante tra le più importanti della scena musicale del paese sudamericano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it