Musetti si teletrasporta | l' azzurro è ovunque e vince lo scambio così
Lorenzo Musetti batte Moutet all' Atp 500 di Vienna con il punteggio di 6-3, 6-4. Oggi affronterà Alexander Zverev, numero 3 del mondo e seconda testa di serie. In palio la finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Musetti-Tabilo 3-6, 6-2, 6-7: l'azzurro ko nella finale di Chengdu - Lorenzo Musetti vola in finale all'Atp 250 di Chengdu (Cina) grazie al successo in due set (6- Segnala ilgazzettino.it
Musetti-Tabilo 3-6, 6-2, 6-7: l'azzurro ko nella finale di Chengdu, decisivo il tie-break - Lorenzo Musetti vola in finale all'Atp 250 di Chengdu (Cina) grazie al successo in due set (6- Riporta ilmessaggero.it
Musetti-Tabilo 3-6, 6-2, 6-7: l'azzurro ko nella finale di Chengdu, decisivo il tie-break - break, Tabilo conquista l'Atp 250 di Chengdu Lorenzo si porta avanti 6- Segnala ilmessaggero.it