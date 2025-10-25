Museo del mare iniziata la posa in opera della scogliera di protezione

Nel cantiere del museo del mare è iniziata una nuova fase nell'iter costruttivo che porterà alla realizzazione del grande edificio monumentale. Il sindaco Giuseppe Falcomatà commenta positivamente lo stato di avanzamento dei lavori, che in queste settimane si stanno concentrando sulle attività di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

