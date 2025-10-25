Muri più alti e sponde più solide contro le piene a Bellaria intervento da 3,5 milioni per proteggersi dal fiume Uso
Muri più alti e solidi lungo il fiume Uso, per garantire una maggiore protezione in caso di piene. Nel comune di Bellaria-Igea Marina (RN), con l’avvio dei cantieri sulle due sponde – fino a poco oltre il ponte di via del Trabaccolo – proseguono le opere per aumentare la sicurezza del fiume nel. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
