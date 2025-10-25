Muore per un malore improvviso a 14 anni | Nei nostri cuori un ricordo indelebile

Non ce l’ha fatta Ransom Stanley Acquah, il ragazzo di 14 anni di Roverbella colpito da un malore improvviso martedì pomeriggio nella sua abitazione. Dopo giorni di speranza e preghiere, venerdì è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: il giovane è morto all’ospedale di Borgo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Ciclismo, malore dopo una gara: 25enne muore dopo un mese in ospedale - Dall'Italia - facebook.com Vai su Facebook

Consigliere comunale di Fratelli d’Italia muore di #malore: la tragedia dopo il decesso della madre - X Vai su X

Malore improvviso a 14 anni, Ramson Stasnley Acquah muore dopo tre giorni di agonia - Si era sentito male in casa, si era accasciato a terra e le sue condizioni erano subito apparse molto gravi. Segnala msn.com

Quel tragico malore di Kevin, i genitori: «Era sano, tutti gli esami a posto. Non capiamo perché» - Kevin Bonaldo muore a 25 anni per un malore improvviso, nonostante tutti gli esami clinici fossero risultati regolari. Scrive nordest24.it

Malore improvviso in sala da ballo, Massimo muore a 67 anni - Tragedia a Montecalvo in Foglia nel Pesarese, domenica sera è scomparso Cecchini, socio della Pro Loco. Secondo youtvrs.it