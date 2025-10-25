San Marcello (Pistoia), 25 ottobre 2025 – Alle 8 di ieri mattina le persone che si sono trovate davanti al bar, nella sede della vecchia stazione del trenino della Fap, hanno trovato i locali chiusi e un cartello con la scritta “ chiuso per lutto ”. Una tragedia immensa quella che ha colpito la famiglia Cirillo e tutta la comunità di San Marcello. Christian Cirillo, 29 anni, cuoco, è morto all’improvviso nella sua casa. A trovarlo senza vita sarebbe stata la mamma, ieri mattina. Per lui non c’è stato niente da fare, inutile ogni tentativo di soccorso. Il giovane era molto conosciuto nel paese perché i fratelli, Samantha e Jonathan Ricci, figli della madre Antonietta, gestiscono il bar del centro, dove ogni giorno passano tantissime persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore a ventinove anni, addio al giovane cuoco Christian Cirillo