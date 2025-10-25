MuNe | il nuovo museo della FAO tra innovazione e tradizione agroalimentare

Il sedici ottobre in occasione della Giornata Mondiale dell’alimentazione e dell’ottantesimo anniversario della FAO, è stato inaugurato il nuovo Museo e Rete per l’alimentazione e l’agricoltura FAO MuNe. Al suo interno più di 1,5 milioni di volumi, fisici e digitali, provenienti da tutto il mondo tra cui la collezione della Biblioteca David Lubin, fondatore dell’Istituto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - MuNe: il nuovo museo della FAO tra innovazione e tradizione agroalimentare

Scopri altri approfondimenti

Benvenuto Autunno Nuovo Menù #locandaalpiccolocolle #openforlunch #autunno #collieuganei #Menù #italianfood #zucca - facebook.com Vai su Facebook

Nasce a Roma il FAO MuNe, dove il cibo è cultura e impegno globale: 80 anni di storia Fao tra sculture di Pistoretto e l’ulivo rinato di Atchugarry, simbolo di pace con la ... - Il FAO MuNe, nuovo Museo e Network dell’Alimentazione e dell’Agricoltura inaugurato a Roma, racconta 80 anni di storia della Fao attraverso 12 sale che uniscono arte, scienza e cultura. corriere.it scrive

Mune, apre a Roma il nuovo museo della Fao su alimentazione e agricoltura - Uno spazio espositivo, una rete mondiale, ma anche un invito a scoprire i sistemi alimentari globali. Da lifegate.it

FAO MuNe, inaugurato a Roma giovedì 16 ottobre 2025 - Food and Agriculture Museum & Network, inaugurato a Roma giovedì 16 ottobre 2025 per l’80° anniversario della ... Si legge su villegiardini.it