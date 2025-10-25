Moviola Napoli Inter l’episodio chiave del match di Serie A

Moviola Napoli Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 202526 L’episodio chiave della moviola del match Napoli Inter, valido per la 8ª giornata della Serie A 202526. Dirige la sfida l’arbitro Mariani. LA MOVIOLA LIVE. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Napoli Inter, l’episodio chiave del match di Serie A

Altri contenuti sullo stesso argomento

Moviola $PsvNapoli: l’arbitro non c’entra, sul rosso è ingenuo Lucca - X Vai su X

?Torino-Napoli, la moviola: resta qualche dubbio sul gol di Simeone e sul giallo a Juan Jesus - facebook.com Vai su Facebook

Rigori Inter e Juve spariti dalle moviole, il Napoli ne chiede altri due - Fanno discutere le decisioni di Piccinini e Sozza a Cagliari e Torino In attesa dei due posticipi di oggi, la quinta giornata del campionato ... Scrive calciomercato.it

Napoli-Pisa, Verona-Juventus, Inter-Sassuolo... tra errori e polemiche da Var - La moviola della 4° giornata di serie A - L'analisi di Luca Marelli a Dazn sugli episodi più caldi del weekend di Serie A Kevin de Bruyne ... Secondo affaritaliani.it

Moviola di Napoli Pisa/ Polemiche per decisioni a favore dei campioni d’Italia (23 settembre 2025) - Nella moviola di Napoli Pisa bisogna prendere in esame l'errore sul rigore non assegnato al Pisa per il fallo di De Bruyne Ieri sera si è chiusa la quarta giornata di Serie A con il posticipo tra i ... Riporta ilsussidiario.net