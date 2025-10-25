Moviola Napoli Inter è già polemica per il rigore che ha sbloccato il match! Marelli sicuro | Ribadisco che non c’è andava tolto | ecco perché

25 ott 2025

Moviola Napoli Inter, è polemica per l’assegnazione del rigore realizzato da De Bruyne per l’1-0 dei partenopei. Le parole di Marelli Il post-partita di Napoli-Inter si è già infuocato dopo un episodio arbitrale che sta già facendo molto discutere web e tifosi. Nel primo tempo, il Napoli è passato in vantaggio grazie a un calcio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moviola Napoli Inter, è già polemica per il rigore che ha sbloccato il match! Marelli sicuro: «Ribadisco che non c’è, andava tolto: ecco perché»

