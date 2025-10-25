Moviola Milan Pisa quante polemiche nel post partita | dubbi anche sulla decisione di non concedere il calcio di rigore su Leao

Calcionews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moviola Milan Pisa, quante polemiche nel post partita: la Gazzetta dello Sport analizza gli episodi del match con Vernazza. Le sue parole Come scrive la Gazzetta dello Sport, il pareggio casalingo del Milan contro il Pisa nell’ottava giornata di Serie A non è stato solo un risultato deludente per i rossoneri, ma ha alimentato anche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

moviola milan pisa quante polemiche nel post partita dubbi anche sulla decisione di non concedere il calcio di rigore su leao

© Calcionews24.com - Moviola Milan Pisa, quante polemiche nel post partita: dubbi anche sulla decisione di non concedere il calcio di rigore su Leao

Leggi anche questi approfondimenti

moviola milan pisa quanteMilan-Pisa, la moviola non ha dubbi: “Il gol era da annullare” - I quotidiani di oggi si soffermano ovviamente sul match di ieri sera, facendo però anche un affondo sulla moviola. Scrive spaziomilan.it

moviola milan pisa quanteMilan-Pisa, moviola: Var e arbitro che pasticcio, corrida a San Siro tra rigori negati, inventati e gol dubbi - La prova dell’arbitro friulano Zufferli al Meazza nell’anticipo di serie A Milan- Riporta sport.virgilio.it

moviola milan pisa quanteMilan-Pisa, moviola LIVE. Tutti gli episodi di San Siro: il vantaggio di Leao e il pareggio su rigore di Cuadrado - Tutti gli episodi controversi della sfida del Giuseppe Meazza arbitrata da Luca Zufferli, direttore di gara della sezione di Udine. Segnala eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Moviola Milan Pisa Quante