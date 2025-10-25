Moviola Milan-Pisa il CorSport | Spinta evidente di Moreo su Gabbia Il gol di Leao …

Una partita con tanti casi da moviola quella tra il Milan e il Pisa. 'Il Corriere dello Sport' analizza le scelte dell'arbitro Luca Zufferli. Ecco i suoi errori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

moviola milan pisa corsportMoviola Milan-Pisa: disastro Zufferli, sbavature e imprecisioni continue - Serata con troppi errori per Luca Zufferli, quella del fischietto di Udine è stata una gestione abbastanza confusionaria, tra sbavature e imprecisioni continue. Lo riporta corrieredellosport.it

moviola milan pisa corsportMilan-Pisa, moviola: Var e arbitro che pasticcio, corrida a San Siro tra rigori negati, inventati e gol dubbi - La prova dell’arbitro friulano Zufferli al Meazza nell’anticipo di serie A Milan- Come scrive sport.virgilio.it

moviola milan pisa corsportIl Pisa ferma il Milan. Il CorSport: "Max sbatte il muro" - Alla fine aveva ragione Massimiliano Allegri a parlare di tabù neopromosse, perché neanche contro il Pisa il Milan è riuscito a vincere. milannews.it scrive

