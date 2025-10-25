Moviola Milan-Pisa il CorSport | Spinta evidente di Moreo su Gabbia Il gol di Leao …

Una partita con tanti casi da moviola quella tra il Milan e il Pisa. 'Il Corriere dello Sport' analizza le scelte dell'arbitro Luca Zufferli. Ecco i suoi errori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moviola Milan-Pisa, il CorSport: “Spinta evidente di Moreo su Gabbia. Il gol di Leao …”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mano in faccia = fallo, rigore? Ravezzani non lascia spazio ai dubbi. Il Milan e gli episodi arbitrali sotto la lente #Milan #Ravezzani #Arbitri #Rigore #SerieA #Contatti #VAR #FairPlay #Rossoneri #Moviola - facebook.com Vai su Facebook

Moviola #Milan-Fiorentina, Parisi vede la posizione precisa di #Gimenez ed è evidente che, per evitare il possesso del milanista, il viola allarga il braccio destro, striscia il volto dell'attaccante con la mano e agisce con la trattenuta. Sanzione (rigore+giallo) app - X Vai su X

Moviola Milan-Pisa: disastro Zufferli, sbavature e imprecisioni continue - Serata con troppi errori per Luca Zufferli, quella del fischietto di Udine è stata una gestione abbastanza confusionaria, tra sbavature e imprecisioni continue. Lo riporta corrieredellosport.it

Milan-Pisa, moviola: Var e arbitro che pasticcio, corrida a San Siro tra rigori negati, inventati e gol dubbi - La prova dell’arbitro friulano Zufferli al Meazza nell’anticipo di serie A Milan- Come scrive sport.virgilio.it

Il Pisa ferma il Milan. Il CorSport: "Max sbatte il muro" - Alla fine aveva ragione Massimiliano Allegri a parlare di tabù neopromosse, perché neanche contro il Pisa il Milan è riuscito a vincere. milannews.it scrive