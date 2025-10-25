Movimento arte e inclusione | all’Aoas di Terni il benessere passa anche dal Tai Chi e dalla danza

Muoversi, condividere, riscoprire il piacere del corpo e della mente: sono questi gli ingredienti delle attività settimanali promosse presso l’Aoas di Terni, pensate per migliorare la qualità della vita e favorire l’inclusione, in particolare tra le persone con difficoltà motorie o con il morbo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it