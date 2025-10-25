Movida violenta 16enne in strada con un tirapugni

Napolitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione ad alto impatto a Gragnano, dove i Carabinieri hanno passato al setaccio le strade della movida. Un servizio straordinario di controllo del territorio che ha coinvolto pattuglie e militari della locale Compagnia, tra il centro cittadino e le periferie.Denunciato un 16enne trovato in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

