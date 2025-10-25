MotoGP Marco Bezzecchi | Sapevo che avrei fatto fatica difficile fare meglio di così

È Francesco Bagnaia il vincitore della Sprint Race del Gran Premio di Malesia 2025, ventesimo appuntamento del Motomondiale. Dopo la vittoria a Motegi, il centauro italiano torna al successo al termine di una gara perfetta, condotta in testa dall’inizio alla fine. L’azzurro si riprende così la terza posizione del Mondiale per un punto su Bezzecchi. Seconda posizione per Alex Marquez (+2.259) che blinda il secondo posto della classifica piloti dietro il fratello Marc campione del Mondo. Completa il podio e la doppietta per il Team Gresini Fermin Aldeguer (+3.138), che conquista il titolo di rookie dell’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sapevo che avrei fatto fatica, difficile fare meglio di così”

