MotoGp Malesia | Bagnaia torna a volare e conquista la pole prima fila tutta Ducati

Kuala Lumpur (Malesia) 25 ottobre 2025 - Dice di aver fatto qualche piccola modifica nella mattinata malese e di colpo la sua Ducati è tornata a volare. Francesco Bagnaia conquista la pole position del Gran Premio della Malesia, dopo aver dovuto affrontare la Q1. Un solo treno di gomme morbide basta all'italiano per mettere tutti i colleghi dietro di lui. Battuto di appna 16 millesimi Alex Marquez, mentre terzo c'è Franco Morbidelli per una prima fila tutta Ducati. Fabio Quartararo inaugura la seconda fila, con Pedro Acosta, Fermin Aldeguer e Joan Mir alle sue spalle. Solo quattordicesimo invece Marco Bezzecchi con l' Aprilia dopo aver dominato in Australia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
