MotoGP Malesia | Bagnaia pole 1’57001 e vittoria nella Sprint Prima fila tutta Ducati con Alex Márquez e Morbidelli

Sport.periodicodaily.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata perfetta per Pecco Bagnaia in Malesia: il campione della Ducati si prende la pole position in 1’57”001 (dopo il passaggio forzato dal Q1 ) e, poche ore prima, aveva già trionfato nella Sprint. Il sabato di Sepang si colora di rosso anche grazie a una prima fila tutta Ducati: Alexrquez secondo a +0”016, Franco Morbidelli terzo a +0”158. L’assenza fino a fine stagione di Marc Márquez sposta ulteriormente i riflettori su un duello di marca tra i piloti di Borgo Panigale. La qualifica: Pecco risale dal Q1 e stampa il tempo del giorno. Costretto al Q1, Bagnaia mette insieme un giro pulito e aggressivo nella Q2, abbattendo il riferimento in 1’57”001. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

