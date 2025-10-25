MotoGP Malesia | Bagnaia pole 1’57001 e vittoria nella Sprint Prima fila tutta Ducati con Alex Márquez e Morbidelli
Giornata perfetta per Pecco Bagnaia in Malesia: il campione della Ducati si prende la pole position in 1’57”001 (dopo il passaggio forzato dal Q1 ) e, poche ore prima, aveva già trionfato nella Sprint. Il sabato di Sepang si colora di rosso anche grazie a una prima fila tutta Ducati: Alex Márquez secondo a +0”016, Franco Morbidelli terzo a +0”158. L’assenza fino a fine stagione di Marc Márquez sposta ulteriormente i riflettori su un duello di marca tra i piloti di Borgo Panigale. La qualifica: Pecco risale dal Q1 e stampa il tempo del giorno. Costretto al Q1, Bagnaia mette insieme un giro pulito e aggressivo nella Q2, abbattendo il riferimento in 1’57”001. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
MotoGp, dopo la pole position a Bagnaia anche la Sprint in Malesia - facebook.com Vai su Facebook
Pecco Bagnaia trionfa nella MotoGP Sprint in Malesia, Alex Marquez storico vice-campione, Fermin Aldeguer rookie dell'anno (anche in caso di sanzione): ecco com'è andata $motogp $peccobagnaia $alexmarquez $ferminaldeguer $ducati $gresini $malaysi - X Vai su X
MotoGp, Bagnaia in pole nel Gp di Malesia davanti ad Alex Marquez - Nelle qualifiche della terzultima prova del Motomondiale Pecco ha preceduto lo spagnolo di appena un centesimo. Si legge su tg24.sky.it
MotoGP, Bagnaia show a Sepang: dopo la Sprint centra la pole davanti ad Alex Marquez e Morbidelli - MotoGP, Bagnaia show a Sepang: dopo la Sprint centra la pole davanti ad Alex Marquez e Morbidelli. Segnala sportface.it
MotoGp, Gp Malesia 2025: Bagnaia vince la Sprint Race dopo aver conquistato la pole position - Francesco Bagnaia continua a brillare nel Gran Premio di Malesia valido per il motomondiale MotoGP. Come scrive msn.com