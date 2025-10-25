MotoGP la risposta di Pecco! Bagnaia centra la pole a Sepang davanti ad Alex Marquez e Morbidelli lontano Bezzecchi

Che reazione di Francesco Bagnaia! Il due volte campione del mondo della classe regina, infatti,  ha centrato una straordinaria pole position del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang il pilota del team Ducati Factory ha compiuto qualcosa di incredibile. Dopo le enormi difficoltà messe in mostra a Mandalika e Phillip Island, “Pecco” ha centrato il miglior tempo nelle qualifiche odierne, dimostrando a tutti di essere tornato e di avere tra le mani una GP25 finalmente vicina ai suoi desiderata. Francesco Bagnaia (Ducati Factory) ha stampato un ottimo 1:57. 🔗 Leggi su Oasport.it

