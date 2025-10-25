MotoGP la risposta di Pecco! Bagnaia centra la pole a Sepang davanti ad Alex Marquez e Morbidelli lontano Bezzecchi
Che reazione di Francesco Bagnaia! Il due volte campione del mondo della classe regina, infatti, ha centrato una straordinaria pole position del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang il pilota del team Ducati Factory ha compiuto qualcosa di incredibile. Dopo le enormi difficoltà messe in mostra a Mandalika e Phillip Island, “Pecco” ha centrato il miglior tempo nelle qualifiche odierne, dimostrando a tutti di essere tornato e di avere tra le mani una GP25 finalmente vicina ai suoi desiderata. Francesco Bagnaia (Ducati Factory) ha stampato un ottimo 1:57. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
MotoGP, Pecco Bagnaia: "Spero che Ducati abbia una risposta" @Corsedimoto - X Vai su X
"Ho avuto molti grandi rivali nella mia carriera, e credo che siano stati Stoner, Lorenzo, Biaggi e Pedrosa" Valentino Rossi risponde a una semplice domanda sui suoi rivali storici in MotoGP. La risposta del Dottore che mette a posto Marc Marquez senza nem - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, la risposta di Pecco! Bagnaia centra la pole a Sepang davanti ad Alex Marquez e Morbidelli, lontano Bezzecchi - Il due volte campione del mondo della classe regina, infatti, ha centrato una straordinaria pole position del Gran ... Si legge su oasport.it
MotoGP, Impresa di Pecco Bagnaia a Sepang: dalla Q1 alla pole position - MotoGP: Una prima fila tutta Ducati con Alex Marquez 2° e Morbidelli 3°. Da gpone.com
MotoGP 2025. GP della Malesia. Capolavoro Pecco Bagnaia: dalla Q1 alla pole! [RISULTATI] - Il pilota Ducati batte tutti, prima fila tutta Ducati con Alex Marquez e Morbidelli. Si legge su moto.it