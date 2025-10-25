MotoGP in tv GP Malesia 2025 | orari 26 ottobre streaming programma Sky differita TV8

Il Gran Premio della Malesia 2025, ventesimo appuntamento del Motomondiale è pronto a vivere la sua giornata conclusiva. Dopo il sabato dedicato alle qualifiche ed alla Sprint Race, sul circuito di Sepang le tre classi sono pronte ad affrontare l’ultimo capitolo del weekend asiatico. Domenica 26 ottobre andranno infatti in scena le tre gare, in programma tutte nella mattina italiana. Il programma inizierà però nella notte, con il consueto appuntamento del warm-up della classe regina previsto alle ore 03.35 italiane. Si prosegue poi con la prima gara prevista, quella della Moto3 alle ore 05. Alle 06. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP in tv, GP Malesia 2025: orari 26 ottobre, streaming, programma Sky, differita TV8

