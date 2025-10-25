MotoGP il nuovo ordine d’arrivo della Sprint in Malesia | Aldeguer penalizzato cambia il podio
La Sprint Race del Gran Premio della Malesia 2025, ventesimo appuntamento del Motomondiale si è chiusa con la vittoria di Francesco Bagnaia, al termine di una gara perfetta condotta in testa dall’inizio alla fine. Dietro il centauro azzurro si è piazzato Alex Marquez che ha blindato così la seconda posizione nella classifica piloti dietro al fratello Marc campione del mondo. Sul gradino più basso del podio è salito Fermin Aldeguer ma la gioia del rookie spagnolo è durata solo poche ore. Al termine della gara il pilota del Team Gresini era stato indagato a causa della pressione gomme e poco fa è arrivata la sanzione da parte dei commissari. 🔗 Leggi su Oasport.it
