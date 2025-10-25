MotoGP GP Malesia 2025 Ducati e Sepang chiamano la vittoria di Bagnaia Lui risponderà ‘Presente?’

Il Gran Premio di Malesia di MotoGP scatterà alle ore 8:00 di domenica 26 ottobre. Alla luce di quanto accaduto nella giornata di oggi, è evidente come la tavola sia apparecchiata per il quattordicesimo successo italiano nella storia dell’autodromo di Sepang, dove il resto del mondo si è viceversa imposto “solo” dieci volte. Tutti i favori del pronostico vanno, infatti, a Francesco Bagnaia, che ormai non conosce mezze misure. O domina o sparisce, quasi non conoscesse un linguaggio differente da quello del codice binario. Pecco partirà dalla pole e, dopo aver primeggiato nella Sprint di ieri, ha tutte le carte in regola per conseguire la terza affermazione nel GP vero e proprio nell’arco degli ultimi quattro anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

