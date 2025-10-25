MotoGp Gp Malesia 2025 | Bagnaia vince la Sprint Race dopo aver conquistato la pole position

Francesco Bagnaia continua a brillare nel Gran Premio di Malesia valido per il motomondiale MotoGP. Dopo aver fatto sue le qualifiche, il pilota italiano ha vinto anche la sprint race a Sepang, dominando la gara dall’inizio alla fine dopo essere scattato dalla pole. Il rappresentante del team Ducati si riprende il terzo posto mondiale ai danni di Bezzecchi (7° al traguardo) per un solo punto. Ottima prestazione per il team Gresini che piazza sul podio entrambi i piloti. Secondo Alex Marquez (che grazie ai punti conquistati è aritmeticamente 2° in campionato) e terzo Fermin Aldeguer, sebbene la sua posizione sia attualmente sotto investigazione per la pressione delle gomme. 🔗 Leggi su Lapresse.it

