MotoGP Franco Morbidelli | Ottimo inizio di giornata un terzo posto che conferma i passi in avanti
Franco Morbidelli è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang, infatti, il pilota del team Ducati Pertamina VR46 ha centrato una prima fila di grande importanza al termine delle qualifiche odierne e si prepara nel migliore dei modi, quindi, per la Sprint Race odierna (il via alle ore 09.00 italiane) e per la gara lunga di domani. La pole position è andata a Francesco Bagnaia che ha messo a segno un ottimo 1:57.001 con appena 16 millesimi di vantaggio su Alex Marquez, mentre al terzo posto troviamo proprio Franco Morbidelli a 158. 🔗 Leggi su Oasport.it
#MotoGP Franco Morbidelli: "Il weekend dell’Indonesia è stato complicato, ma la domenica siamo riusciti a trovare delle ottime sensazioni. Perciò, arriviamo in Australia con una grande voglia di partire da quel tipo di feeling e migliorare. Phillip Island è una pis - X Vai su X
[#MotoGP] Il team director della VR46, Uccio Salucci, ha dichiarato che Pecco Bagnaia ha guidato la Ducati dello scorso anno, con cui corre Franco Morbidelli, nei test dopo il Gran Premio di San Marino. - facebook.com Vai su Facebook
