MotoGP Francesco Bagnaia | Forse abbiamo capito la direzione ma resto cauto
La rinascita di Francesco Bagnaia comincia da qui. “Pecco” ha infatti vinto la Sprint Race valida per il GP della Malesia, ventesimo appuntamento del Motomondiale 2025 in scena sull’iconico tracciato di Sepang. Grande prestazione per il ducatista, già apparso in grande spolvero nella prima mattina italiana, quando ha conquistato una significativa pole position. Nella fattispecie l’ex Campione del Mondo ha mantenuto la leadership dal primo all’ultimo giro, tagliando il traguardo davanti alle due Gresini di Alex Marquez e Fermin Aldeguer, quest’ultimo al momento sotto investigazione. Una volta arrivato al parco chiuso, il piemontese ha commentato quanto fatto: “ Il team si merita questo risultato – ha detto Bagnaia – Soffro io, soffrono loro e capire la situazione e non è facile. 🔗 Leggi su Oasport.it
