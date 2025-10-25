MotoGP Fermin Aldeguer rookie dell’anno | È solo uno degli obiettivi dell’anno oggi potevamo fare di più

Si è conclusa con il dominio di Francesco Bagnaia la Sprint Race del Gran Premio di Malesia 2025, ventesimo appuntamento del Motomondiale. Dopo la pole position ottenuta nella notte, il centauro italiano ha condotto a Sepang una gara corta perfetta, dominata dal primo all’ultimo giro. 30esima medaglia Sprint per il ducatista e seconda vittoria stagionale nelle gare del sabato. Seconda piazza per la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez (+2.259) che ha sempre inseguito senza successo la Ducati di Bagnaia. Lo spagnolo, in virtù di questo risultato, chiude ufficialmente al secondo posto il Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Fermin Aldeguer rookie dell’anno: “È solo uno degli obiettivi dell’anno, oggi potevamo fare di più”

