MotoGP | Bulega si avvicina alla MotoGP? L’emiliano reclutato per i test a Jerez debutto vicino?

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolò Bulega si avvicina pian piano alla MotoGP. Nella giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, la Ducati ha ufficializzato la presenza del pilota in forza alla Superbike in occasione dei test organizzati dalla scuderia di Borgo Panigale in quel di Jerez De La Frontera, dove salirà in sella alla Desmosedici della classe Regina. L’obiettivo è quello di abituare l’emiliano alle sensazioni della moto, in vista del ruolo da collaudatore che il Vice Campione del Mondo ricoprirà a partire dal 2026, come confermato anche dal Team Manager della Ducati Davide Tardozzi: “ Faremo questo test perché vogliamo che abbia confidenza con la moto considerando il ruolo che ricoprirà nel 2026, quando ci aiuterà a sviluppare la nuova moto – ha detto Tardozzi –  quindi il fatto che conosca la moto da 1000cc potrà aiutarlo in futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp bulega si avvicina alla motogp l8217emiliano reclutato per i test a jerez debutto vicino

© Oasport.it - MotoGP: Bulega si avvicina alla MotoGP? L’emiliano reclutato per i test a Jerez, debutto vicino?

Contenuti che potrebbero interessarti

motogp bulega avvicina motogpDucati conferma Bulega per un test a Jerez: sarà lui a sostituire Marquez a fine stagione? - Dopo le prove sul circuito spagnolo, la squadra deciderà se far esordire o meno il pilota emiliano nei GP del Portogallo e di Valencia ... Scrive formulapassion.it

motogp bulega avvicina motogpMorbidelli:"Bulega ha uno stile affascinante in SBK. Me lo godrò anche in MotoGP" - MotoGP: "Se Nicolò verrà a Portimao e Valencia voglio prendermi del tempo per godermelo. gpone.com scrive

motogp bulega avvicina motogpMotoGP, Grassilli: "La volontà di Ducati è di fare correre Bulega a Portimao e Valencia" - MotoGP: Con Marc Marquez fuori dai giochi per il resto della stagione, l'intenzione di Borgo Panigale è schierare Nicolò. Si legge su gpone.com

Cerca Video su questo argomento: Motogp Bulega Avvicina Motogp