MotoGP | Bulega si avvicina alla MotoGP? L’emiliano reclutato per i test a Jerez debutto vicino?
Nicolò Bulega si avvicina pian piano alla MotoGP. Nella giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, la Ducati ha ufficializzato la presenza del pilota in forza alla Superbike in occasione dei test organizzati dalla scuderia di Borgo Panigale in quel di Jerez De La Frontera, dove salirà in sella alla Desmosedici della classe Regina. L’obiettivo è quello di abituare l’emiliano alle sensazioni della moto, in vista del ruolo da collaudatore che il Vice Campione del Mondo ricoprirà a partire dal 2026, come confermato anche dal Team Manager della Ducati Davide Tardozzi: “ Faremo questo test perché vogliamo che abbia confidenza con la moto considerando il ruolo che ricoprirà nel 2026, quando ci aiuterà a sviluppare la nuova moto – ha detto Tardozzi – quindi il fatto che conosca la moto da 1000cc potrà aiutarlo in futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Bulega accontentato: Ducati gli farà provare la Desmosedici GP25 prima di decidere se sostituirà Marquez a Portimao e a Valencia. Le parole del ds Grassilli. $motogp $worldsbk $superbike $nicolobulega $marcmarquez $ducati $corsedimoto - X Vai su X
RETROSCENA DI BASSO LIVELLO - Pecco Bagnaia è stato preso di mira dagli insulti dei tifosi di Toprak, dopo che Pecco, si era congratulato via social per la stagione disputata con Bulega. Atto di una bassezza incredibile!!! Ph. Pecco Bagnaia #motogp #pe - facebook.com Vai su Facebook
Ducati conferma Bulega per un test a Jerez: sarà lui a sostituire Marquez a fine stagione? - Dopo le prove sul circuito spagnolo, la squadra deciderà se far esordire o meno il pilota emiliano nei GP del Portogallo e di Valencia ... Scrive formulapassion.it
Morbidelli:"Bulega ha uno stile affascinante in SBK. Me lo godrò anche in MotoGP" - MotoGP: "Se Nicolò verrà a Portimao e Valencia voglio prendermi del tempo per godermelo. gpone.com scrive
MotoGP, Grassilli: "La volontà di Ducati è di fare correre Bulega a Portimao e Valencia" - MotoGP: Con Marc Marquez fuori dai giochi per il resto della stagione, l'intenzione di Borgo Panigale è schierare Nicolò. Si legge su gpone.com