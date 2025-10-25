MotoGP | Bulega si avvicina alla MotoGP? L’emiliano a Jerez per i test debutto vicino?
Nicolò Bulega si avvicina pian piano alla MotoGP. Nella giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, la Ducati ha ufficializzato la presenza del pilota in forza alla Superbike in occasione dei test organizzati dalla scuderia di Borgo Panigale in quel di Jerez De La Frontera, dove salirà in sella alla Desmosedici della classe Regina. L’obiettivo è quello di abituare l’emiliano alle sensazioni della moto, in vista del ruolo da collaudatore che il Vice Campione del Mondo ricoprirà a partire dal 2026, come confermato anche dal Team Manager della Ducati Davide Tardozzi: “ Faremo questo test perché vogliamo che abbia confidenza con la moto considerando il ruolo che ricoprirà nel 2026, quando ci aiuterà a sviluppare la nuova moto – ha detto Tardozzi – quindi il fatto che conosca la moto da 1000cc potrà aiutarlo in futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it
