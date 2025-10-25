MotoGP Bagnaia show a Sepang | dopo la Sprint centra la pole davanti ad Alex Marquez e Morbidelli

Il torinese della Ducati vola in qualifica con 1’57”001 e completa un sabato perfetto. Prima fila tutta Ducati, Quartararo, Acosta e Aldeguer in seconda. Bezzecchi solo 14°. Pecco Bagnaia è tornato protagonista in Malesia. Il pilota Ducati, dopo la vittoria nella Sprint di Sepang, si è preso anche la pole position del Gran Premio chiudendo le qualifiche con il miglior tempo in 1’57”001, al termine di una giornata iniziata in Q1. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it