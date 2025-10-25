MotoGP Bagnaia risorge a Sepang | conquista pole position e Sprint Race

Pecco Bagnaia protagonista assoluto del sabato al Gran Premio della Malesia, ventesima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota Ducati centra la doppietta pole position-Sprint Race e prova a mettersi alle spalle i weekend da incubo a Mandalika e Phillip Island. Dopo aver fatto sue le qualifiche, Pecco domina anche la gara breve, format che in questa stagione complicata lo aveva visto spesso in difficoltà. Secondo posto per Alex Marquez, mentre Fermin Aldeguer, terzo al traguardo, è stato penalizzato di 8" per pressione irregolare delle gomme: sul podio va così Pedro Acosta, mentre lo spagnolo di Gresini finisce ufficialmente settimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - MotoGP, Bagnaia risorge a Sepang: conquista pole position e Sprint Race

Scopri altri approfondimenti

PECCO FROM POLE Bagnaia comfortably seals his second Sprint win of the year #MotoGP | #MalaysianGP Live on TNT Sports and Discovery+ - facebook.com Vai su Facebook

BAGNAIA CONQUISTA LA SPRINT RACE È Pecco Bagnaia a conquistare la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, reduce da un'ottima qualifica che lo ha visto posizionarsi in cima al podio, seguono Alex Marquez e Aldeguer. $Tuttosport $MotoGP - X Vai su X

MotoGP, Bagnaia risorge a Sepang: conquista pole position e Sprint Race - Weekend da urlo al GP di Malesia per il pilota Ducati, primo nelle qualifiche e nella Sprint Race. Scrive ilgiornale.it

MotoGP, Bagnaia risorge a Sepang: domina la Sprint, Alex Marquez 2° su Aldeguer - MotoGP: Pecco è imbattibile, Alex conquista il secondo posto nel mondiale alle spalle del fratello. Da gpone.com

MotoGP | GP Malesia 2025, Gara Sprint: Francesco Bagnaia risorge e trionfa a Sepang - Quinta e sesta piazza per Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, seguiti da un tonico Marco Bezzecchi, il quale grazie ad un ottimo passo gara, ha rimontato ben 7 posizioni. Come scrive p300.it