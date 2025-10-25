MotoGp Bagnaia in pole | la griglia di partenza nel Gp della Malesia

(Adnkronos) – E’ tornato Pecco Bagnaia in Malesia. Il pilota della Ducati ha trionfato oggi, sabato 25 ottobre, nella gara Sprint di Sepeng e si è preso la pole position nelle qualifiche di MotoGp, chiudendo con il miglior tempo, dopo essere passato per il Q1, in 1’57?001, precedendo di 16 millesimi Alex Marquez e di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - MotoGp, Bagnaia in pole: la griglia di partenza nel Gp della Malesia

MotoGp, dopo la pole position a Bagnaia anche la Sprint in Malesia

Capolavoro Bagnaia: il giro integrale con cui ha centrato la pole, con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini.

Griglia di partenza MotoGP, GP Malesia 2025: Bagnaia rinasce ed è in pole! Brilla Morbidelli, Bezzecchi in quinta fila - Francesco Bagnaia ha centrato la pole position del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Lo riporta oasport.it

MotoGP diretta Sprint Gp Malesia: LIVE Sepang, Bagnaia parte in pole davanti a Alex Marquez e Morbidelli - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Riporta sport.virgilio.it

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Forse abbiamo capito la direzione, ma resto cauto” - "Pecco" ha infatti vinto la Sprint Race valida per il GP della Malesia, ventesimo appuntamento del ... Secondo oasport.it