Motogp | Bagnaia conquista la pole in Malesia Secondo tempo per Alex Marquez terzo Morbidelli

Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position per il Gran Premio di Malesia, terzultima prova del motomondiale. Il pilota della Ducati ha fatto segnare il miglior tempo in 1'57''00, più veloce di appena un centesimo sullo spagnolo Alex Marquez, anche lui su Ducati. Terzo tempo per l’altro italiano, Francesco Morbidelli su Ducati. Alle 9 è in programma la gara sprint, domani il Gran Premio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

