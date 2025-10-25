MotoGP Alex Marquez | In un weekend nel quale mi sta succedendo di tutto questo 2° posto è ottimo

Alex Marquez sorride convinto dopo aver concluso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang, infatti, il portacolori del team Ducati Gresini ha saputo raddrizzare un fine settimana che sembrava andare totalmente in maniera opposta alla sua direzione. A questo punto questa prima fila propone scenari completamente differenti per il fratello minore di Marc. Francesco Bagnaia ha messo a segno la pole position odierna con il tempo di 1:57.001 e appena 16 millesimi di vantaggio proprio su Alex Marquez, mentre al terzo posto troviamo Franco Morbidelli a 158. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez: “In un weekend nel quale mi sta succedendo di tutto questo 2° posto è ottimo”

