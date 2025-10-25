MotoGP Alex Marquez | Abbiamo fatto un capolavoro felice per essere secondo dietro a mio fratello

Soddisfazione e felicità. Sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di Alex Marquez, secondo nella Sprint Race di Sepang (Malesia), 20° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito asiatico il pilota spagnolo della Ducati Gresini ha saputo mettersi alle spalle i problemi delle prove libere, condito da cadute e problemi di assetto. Pur non essendo così pulito nella guida della sua GP24, l’iberico ha saputo stringere i denti e portarsi a casa una piazza d’onore alle spalle di un redivivo Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) e davanti al compagno di squadra, Fermin Aldeguer. Un risultato che ufficializza l’uno-due in casa Marquez, con l’iride di Marc e la seconda piazza in classifica di Alex. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez: “Abbiamo fatto un capolavoro, felice per essere secondo dietro a mio fratello”

