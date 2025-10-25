Motociclisti finiscono fuori strada nella stessa curva uno muore sul colpo
Finiscono fuori strada nella stessa curva, un motociclista muore sul colpo. È il tragico esito dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16.30, in località Veggiola, nel comune di Gropparello. I due fratelli stavano viaggiando nella stessa direzione - ognuno a bordo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
