Moto3 Yamanaka è il più veloce nella FP2 di Sepang Lunetta chiude la top10

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ryusei Yamanaka   ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Sepang abbiamo assistito ad una sessione asciutta ma con temperature non torride (25° per quanto riguarda l’aria e 27° sull’asfalto). Il giapponese del team KTM MT ha messo a segno il miglior tempo in 2:10.160 con 93 millesimi di margine sullo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) che precede il connazionale e compagno di scuderia Adrian Fernandez terzo a 198. Quarta posizione per l’ennesimo spagnolo, Angel Piqueras (KTM MT) a 223 millesimi, mentre in quinta si ferma il campione del mondo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 302. 🔗 Leggi su Oasport.it

moto3 yamanaka 232 il pi249 veloce nella fp2 di sepang lunetta chiude la top10

© Oasport.it - Moto3, Yamanaka è il più veloce nella FP2 di Sepang. Lunetta chiude la top10

Altri contenuti sullo stesso argomento

Moto3, Yamanaka rimane con Msi nel 2026. Le news di mercato piloti - Ryusei Yamanaka, dopo i due podi del 2025, ha provato a ottenere un pass per la Moto2 per il prossimo anno, ma alla fine il giapponese resterà per il terzo anno di fila con Msi Racing. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Moto3 Yamanaka 232 Pi249