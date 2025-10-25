Moto3 Yamanaka è il più veloce nella FP2 di Sepang Lunetta chiude la top10
Ryusei Yamanaka ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Sepang abbiamo assistito ad una sessione asciutta ma con temperature non torride (25° per quanto riguarda l’aria e 27° sull’asfalto). Il giapponese del team KTM MT ha messo a segno il miglior tempo in 2:10.160 con 93 millesimi di margine sullo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) che precede il connazionale e compagno di scuderia Adrian Fernandez terzo a 198. Quarta posizione per l’ennesimo spagnolo, Angel Piqueras (KTM MT) a 223 millesimi, mentre in quinta si ferma il campione del mondo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 302. 🔗 Leggi su Oasport.it
