Moto2 Holgado in pole a Sepang con il record della pista Gonzalez può allungare su Moreira
Daniel Holgado tira fuori dal cilindro un giro da paura e fa il vuoto a Sepang nelle qualifiche per il Gran Premio della Malesia 2025, ventesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale Moto2. Sesta pole position in carriera (la terza nella categoria) per il rookie spagnolo del team Aspar, che si è già tolto la soddisfazione di vincere due gare al suo primo anno nella classe intermedia del Motomondiale. Holgado ha semplicemente polverizzato il record del circuito, abbassando di quasi otto decimi il 2’03?633 firmato da Jake Dixon in FP2 e fermando il cronometro in 2’02?858. Un tempo mostruoso, che gli ha consentito di rifilare oltre mezzo secondo a tutti gli altri in condizioni di pista asciutta e candidandosi inevitabilmente al ruolo di favorito d’obbligo per la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
