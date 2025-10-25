Jake Dixon ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sul tracciato di Sepang il britannico del team Boscoscuro Marc VDS ha fatto fermare i cronometri sul 2:03.633 con un margine di vantaggio di appena 9 millesimi sullo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) e di 47 sul suo connazionale David Munoz (Red Bull KTM Ajo). Quarta posizione per un altro iberico, Albert Arenas (Kalex Gresini) a 96 millesimi, mentre è quinto il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) a 153 confermando come i distacchi nella top5 fossero davvero ridottissimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, equilibrio totale nella FP2 di Sepang. Dixon comanda, Vietti 6° mentre Moreira e Gonzalez si marcano