Moto2 equilibrio totale nella FP2 di Sepang Dixon comanda Vietti 6° mentre Moreira e Gonzalez si marcano
Jake Dixon ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sul tracciato di Sepang il britannico del team Boscoscuro Marc VDS ha fatto fermare i cronometri sul 2:03.633 con un margine di vantaggio di appena 9 millesimi sullo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) e di 47 sul suo connazionale David Munoz (Red Bull KTM Ajo). Quarta posizione per un altro iberico, Albert Arenas (Kalex Gresini) a 96 millesimi, mentre è quinto il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) a 153 confermando come i distacchi nella top5 fossero davvero ridottissimi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Con l’arrivo di Liberty Media la MotoGP sta per riscrivere la storia: i titoli vinti in 125, 250, 350, Moto2 e Moto3 non saranno più considerati mondiali. Rossi passa da 9 a 7, Marquez da 8 a 6, Agostini dimezzato da 15 a 8, Nieto, Pedrosa, Biaggi e tanti altri verra - facebook.com Vai su Facebook
Moto2, equilibrio totale nella FP2 di Sepang. Dixon comanda, Vietti 6° mentre Moreira e Gonzalez si marcano - Jake Dixon ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 ... Lo riporta oasport.it
Moto2 | GP Australia 2025: a Tony Arbolino la FP2 della classe di mezzo - Per arrivare alla conclusione della FP2 di Moto2 del GP Australia 2025 si è dovuto penare un più più del solito: prima c’è stato l’arrivo della pioggia che, seppur non copiosa, ha bagnato la pista ed ... Come scrive p300.it