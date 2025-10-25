Moto Gp Malesia | successo Bagnaia! Domina e si prende la pole davanti ad Alex Marquez

Firenzepost.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Straordinario Pecco Bagnaia che domina la gara breve del Gp di Malesia a Sepang. In difficoltà ieri, venerdì 24 ottobre 2025, fuori dalla top ten in Pre-qualifica, in pole sabato, infine sul gradino più alto del podio nella Sprint race L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

moto gp malesia successo bagnaia domina e si prende la pole davanti ad alex marquez

© Firenzepost.it - Moto, Gp Malesia: successo Bagnaia! Domina e si prende la pole davanti ad Alex Marquez

