Moto gp Malesia Ducati torna dominante Rinascita Bagnaia | i favoriti

Sepang, 25 ottobre 2025 – Un rinascimento malese per Ducati. Non che ci fosse una crisi conclamata, Borgo Panigale ha vinto tutti i mondiali stagionali, ma Indonesia e Australia avevano aperto una piccola porticina agli avversari, soprattutto Aprilia, che ne aveva approfittato. A Sepang, invece, tutto è tornato alla normalità, con Pecco Bagnaia rinato, redivivo, grazie alla pole position, passando dalla Q1, e alla vittoria in Sprint Race, dove anche le Ducati Gresini si sono ben comportate con Alex Marquez e Fermin Aldeguer. E’ stato di nuovo un monologo Ducati solo in parte interrotto dalla solita KTM di Pedro Acosta, mentre l’Aprilia di Marco Bezzecchi ha pagato, e pagherà anche in gara, una qualifica nelle retrovie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

