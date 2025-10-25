Mostrò il numero di Allegri in un video | Diprè a processo

Una telefonata che costerà ad Andrea Diprè un processo e che sicuramente il content creator trentino non dimenticherà: dall’altra parte del telefono c’era Massimiliano Allegri, allora tecnico della Juventus (oggi al Milan, ndr). Il tema non è la telefonata in sé, quanto quello che è successo dopo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

