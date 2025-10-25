Mossa clamorosa di Conte in attacco per sorprendere l’Inter | ecco chi agirà da falso nueve
Neres. Il Napoli proverà a rialzare la testa dopo due pesanti battute d’arresto consecutive, l’ultima delle quali contro il PSV Eindhoven che ha lasciato strascichi profondi in termini di fiducia e compattezza. Ma la sfida in programma al “Diego Armando Maradona” contro l’Inter di Cristian Chivu arriva nel momento più delicato della stagione: gli azzurri sono in cerca di riscatto, mentre i nerazzurri vogliono consolidare il proprio dominio in vetta alla Serie A. Antonio Conte dovrà fare i conti con un’infermeria piena. Meret ha una frattura alla mano e tornerà nel 2026, Lobotka è ancora ai box per un problema muscolare, e soprattutto Hojlund, che sembrava vicino al rientro, sarà costretto a saltare anche la supersfida contro Lautaro e compagni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Lucca verso l'esclusione in Napoli-Inter: perché Conte punta su Neres al posto dell'infortunato Hojlund - Conte pronto a scendere in campo col 'falso 9' contro l'Inter: fiducia a Neres e non a Lucca, reduce da una pessima notte europea in Olanda. Lo riporta msn.com