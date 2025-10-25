Mossa Cathay Pacific Roma-Hong Kong | sarà un 2026 da favola
Dopo la ripresa dei voli per la stagione estiva, Cathay Pacific annuncia il ritorno dei suoi voli diretti tra Roma Fiumicino e Hong Kong per l’estate 2026. Il servizio stagionale sarà operativo nel prossimo anno dal 30 marzo al 24 ottobre, con tre frequenze settimanali: lunedì, giovedì e sabato. La compagnia aerea di Hong Kong attualmente offre voli diretti da due importanti città italiane: Milano, con servizio giornaliero, e Roma. Questi collegamenti hanno contribuito a rafforzare i legami tra l’Italia e l’Asia, e consolidato la rete europea del gruppo Cathay. Il General Manager di Cathay per l’Europa, Brian Tsoi, presenta così la mossa strategica: "Dopo il successo della ripresa dei nostri voli tra Roma e Hong Kong, siamo lieti di tornare di nuovo la prossima estate". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Mossa Cathay Pacific. Roma-Hong Kong: sarà un 2026 da favola - Dopo la ripresa dei voli per la stagione estiva, Cathay Pacific annuncia il ritorno dei suoi voli diretti tra Roma ... Segnala msn.com
Cathay Pacific annuncia il ritorno del volo diretto Roma–Hong Kong - Cathay Pacific annuncia il ritorno dei suoi voli diretti tra Roma Fiumicino e Hong Kong per l'estate 2026. Segnala repubblica.it
Lungo raggio, Cathay conferma il Roma-Hong Kong per la summer ’26 - Lo ha annunciato Cathay Pacific che ha deciso di "replicare" lo schedule 2025 ... Riporta guidaviaggi.it