Dopo la ripresa dei voli per la stagione estiva, Cathay Pacific annuncia il ritorno dei suoi voli diretti tra Roma Fiumicino e Hong Kong per l’estate 2026. Il servizio stagionale sarà operativo nel prossimo anno dal 30 marzo al 24 ottobre, con tre frequenze settimanali: lunedì, giovedì e sabato. La compagnia aerea di Hong Kong attualmente offre voli diretti da due importanti città italiane: Milano, con servizio giornaliero, e Roma. Questi collegamenti hanno contribuito a rafforzare i legami tra l’Italia e l’Asia, e consolidato la rete europea del gruppo Cathay. Il General Manager di Cathay per l’Europa, Brian Tsoi, presenta così la mossa strategica: "Dopo il successo della ripresa dei nostri voli tra Roma e Hong Kong, siamo lieti di tornare di nuovo la prossima estate". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mossa Cathay Pacific. Roma-Hong Kong: sarà un 2026 da favola