Mosca | con Usa e Kiev vicini a soluzione

10.04 "Russia, Stati Uniti e Ucraina sono abbastanza vicini a una soluzione diplomatica". Lo pensa l'inviato speciale di Mosca per gli investimenti esteri e capo del fondo sovrano russo, Dmitriev, giunto negli Usa dopo l'annuncio di Trump di nuove sanzioni contro Mosca e la decisione del presidente Usa di "annullare" l'incontro con Putin. "Il dialogo è importante", ha detto,insistendo sulle "preoccupazioni della Russia sulla "sicurezza". Le sanzioni sono "così gravi", che Putin "non agirà mai sotto pressione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

