Mosca dialoga con Washington ma intanto bombarda

Almeno otto civili uccisi e 67 feriti nelle ultime 24 ore nei bombardamenti russi su diverse città dell'Ucraina. Kiev ha invece colpito la diga del bacino idrico di Belgorod provocando danni alla struttura idraulica, tanto che il governatore della regione russa ha parlato di rischio di inondazioni e invitato i residenti ad allontanarsi. Eppure il Cremlino afferma che gli spazi per il dialogo sono ancora aperti e manda un proprio inviato a Washington. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

