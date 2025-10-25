Mosca dialoga con Washington ma intanto bombarda
Almeno otto civili uccisi e 67 feriti nelle ultime 24 ore nei bombardamenti russi su diverse città dell'Ucraina. Kiev ha invece colpito la diga del bacino idrico di Belgorod provocando danni alla struttura idraulica, tanto che il governatore della regione russa ha parlato di rischio di inondazioni e invitato i residenti ad allontanarsi. Eppure il Cremlino afferma che gli spazi per il dialogo sono ancora aperti e manda un proprio inviato a Washington. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Domani alle ore 18.30 il ritorno del giornalista e scrittore Enrico Franceschini con il suo nuovo romanzo "Le notti di Mosca", un thriller di fantapolitica sui misteri e le occasioni perdute della nuova Russia. A dialogare con lui sarà il giornalista Luca Neri Tutti i - facebook.com Vai su Facebook
"#mosca" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Dialogo Usa-Russia sull'Ucraina. Meloni: "Unità con Washington" - Zelensky a Londra dai Volenterosi: "Mosca cerca il disastro umanitario". Si legge su msn.com
Media: «Mosca vuole troppo, vertice Trump-Putin a rischio». Rutte incontrerà Trump a Washington - La maggioranza esorta il governo “proseguire nell’impegno diplomatico europeo per la realizzazione di una pace giusta e duratura in Ucraina, impegno che non può prescindere dal dialogo con gli Stati U ... Lo riporta ilsole24ore.com