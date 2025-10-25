Mosca attacca morti e feriti a Kiev Trump | Parlerò con Xi per fermare la guerra

Non si fermano i bombardamenti russi sull'Ucraina. Missili e droni hanno colpito la capitale Kiev e diverse regioni del Paese, provocando morti, feriti e distruzione. Almeno otto civili sono stati uccisi e 67 feriti nell'arco di 24 ore. Gli attacchi, riferiscono le autorità locali, fanno parte della strategia del Cremlino di colpire infrastrutture civili e reti energetiche in vista dell'inverno. Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea, come i Patriot, mentre dagli Stati Uniti Donald Trump - in viaggio verso l'Asia - ha annunciato che chiederà al leader cinese Xi Jinping di esercitare pressioni su Mosca per riaprire i negoziati di pace. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mosca attacca, morti e feriti a Kiev. Trump: "Parlerò con Xi per fermare la guerra"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Sole 24 ORE. . ? Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-mosca-attacca-leopoli-polonia-manda-volo-jet-garantire-sicurezza-aerea-AHgWSa0C - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina Pesante attacco di Mosca, nella notte, con missili e droni contro Kiev. Blackout nella capitale, dove manca anche l'acqua, e in 9 regioni. Nel raid su Zaporizhzhia è morto un bambino di 7 anni - X Vai su X

Mosca attacca, morti e feriti a Kiev. Trump: "Parlerò con Xi per fermare la guerra" - Missili e droni hanno colpito la capitale Kiev e diverse regioni del Paese, provocando morti, ... Riporta iltempo.it

Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco nella notte: 2 morti e 8 feriti. Il sindaco: «Esplosioni e incendi, cittadini nei rifugi» - Vertice della coalizione dei Volenterosi a Londra, dove Zelensky accusa Putin di puntare ad «un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina» dopo i raid russi contro ... Secondo ilmattino.it

Ucraina, blitz russo con missili e droni fa morti e feriti: le immagini dalle macerie - Gli attacchi missilistici e con droni russi contro l'Ucraina, nella notte tra venerdì e sabato, hanno causato almeno quattro vittime e 20 feriti. msn.com scrive