morto sergio nessi il signore delle camicie

25 ott 2025

IL LUTTO. Primogenito di Carla Gavazzeni e di Giovanni Nessi, iniziò la sua attività con un negozio di abbigliamento in piazza Pontida, ma ben presto le sue capacità imprenditoriali lo portarono ad avviare l’azienda Aramis ad Azzano San Paolo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

