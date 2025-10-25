Morto senza un perché Flavio aveva solo 19 anni

Pistoia, 25 ottobre 2025 – Quando il fratello è entrato nella sua camera da letto, lo ha visto accasciato i mmobile e gli è andato vicino per capire che cosa stesse succedendo. Un vero choc, poi, capire che il suo fratellone maggiore, un ragazzo forte e atletico, era ormai senza vita. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 24 ottobre, in Provincia di Pistoia. La vittima di quello che ad ora sembra essere stato un malore fatale è un ragazzo di appena 19 anni, Flavio Saraci. Una morte tanto improvvisa quanto, ad ora inspiegabile: il giovane praticava sport e non aveva alcuna patologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

