morto mauro di francesco volto di sapore di mare 2 aveva 74 anni

Si è spento a 74 anni  Mauro Di Francesco, volto amatissimo del cinema italiano degli anni Ottanta, indimenticabile Uberto nel film  Sapore di Mare 2 – Un anno dopo. Attore ironico e disincantato, Di Francesco apparteneva a quella generazione di interpreti che hanno saputo raccontare un’Italia piena di contraddizioni ma ancora in grado di ridere di sé stessa. Negli ultimi anni si era  ritirato in Toscana, lontano dai riflettori e dal clamore del mondo dello spettacolo. Non per malinconia, ma per scelta. “Mi hanno cercato tanti, avrò detto almeno venti no”, raccontava qualche tempo fa con il suo solito sorriso un po’ sornione. 🔗 Leggi su Dilei.it

