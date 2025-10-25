Morto Mauro Di Francesco Salvini | Un mito per la mia generazione

MILANO – “Un mito per la mia generazione. Volto di tante commedie che ci hanno fatto ridere e trascorrere momenti indimenticabili. Ciao, Maurino!”. Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, così sui social ricorda l’attore milanese Mauro Di Francesco. “Desidero esprimere il mio cordoglio per la scomparsa dell’attore e cabarettista Mauro Di Francesco, volto amatissimo della commedia italiana degli anni ’80 e ’90. Con il suo talento e la sua ironia ha dato vita a personaggi indimenticabili in film che hanno fatto la storia del nostro cinema, da ‘Sapore di mare 2 – Un anno dopo’ a ‘I fichissimi’. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Morto Mauro Di Francesco, Salvini: “Un mito per la mia generazione”

